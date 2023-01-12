Воспитательница в Сибири затащила с прогулки мальчика за ногу по снегу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи и прокуратура в иркутского города Усть-Кут проведут проверку после появления видео, на котором воспитательница детского сада тащит ребенка за ногу по снегу, передает «КП — Иркутск». Предположительно, мальчик не хотел возвращаться с прогулки, и сотрудница учреждения решила силой завести его в помещение. Женщина сначала тащила ребенка за капюшон, а потом кинула на снег и схватила за ногу. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, а также опросили заведующую и воспитателя детского сада, которую сняли на камеру из соседнего здания.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — приводит издание сообщение пресс-службы управления СК России по Иркутской области.

В прокуратуре Усть-Кута уточнили, что мальчику на видео семь лет. В СК добавили, что ребенок прошел медицинский осмотр на предмет наличия телесных повреждений. Обстоятельства выясняются, дальнейшие решения примут по результатам проверки.

Ранее в Подмосковье воспитательница избила двух трехлетних детей, в том числе девочку, у которой врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мать девочки рассказала, что после сада дочь вела себя слишком тихо и хромала, а потом она заметила на ее голове шишки и ссадины. Позже стало известно, что сотрудница детского сада подняла руку и на мальчика, но не нанесла ему травм.