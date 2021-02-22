Воры украли кота из Пермского зоопарка, а потом вернули его

https://static.news.ru/photo/ff18bc42-7522-11eb-8899-96000091f725_660.jpg Фото: zooperm/instagram.com

21 февраля неизвестные унесли из зоопарка Перми кота по кличке Кузя, который жил в вольере с птицами. Администрация учреждения попросила вернуть животное, после чего воры принесли его на проходную.

Утром 22 февраля на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о пропаже кота. Администрация просила сообщить, если кто-то увидит животное.

Кузю вернули. Подкинули обратно на проходную зоопарка. Мы все очень рады, — написали позднее на странице.

Руководство учреждения выразило надежду, что люди поймут, «что брать не спросив — плохо».

Ранее в США почти 17 тысяч подписей набрала петиция с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками, и арестовать хозяев псов.

Обитавший на территории одного из жилых комплексов Нью-Йорка кот Такседо был растерзан двумя питбультерьерами. По свидетельствам очевидцев, собак на кота натравила молодая пара, хозяева псов. При этом кот пытался спрятаться на дереве, но люди сбили его палкой.

О случившемся стало известно в конце января из газетной публикации. После этого организация Animal Victory, которая борется с жестокостью в обращении с животными, составила петицию против хозяев собак. Отмечается, что её подписывают жители почти всех штатов США, а также граждане ещё более 80 стран.

В полиции заявили, что ведётся расследование, однако более подробной информации предоставлено не было, писал NEWS.ru.