Американцы требуют расследовать гибель растерзанного псами кота

https://static.news.ru/photo/f9948140-01e0-11ea-aabe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press

В США почти 17 тысяч подписей набрала петиция с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками, и арестовать хозяев псов. Об этом пишет издание New York Post.

Обитавший на территории одного из жилых комплексов Нью-Йорка кот Такседо был растерзан двумя питбультерьерами. По свидетельствам очевидцев, собак на кота натравила молодая пара, хозяева псов. При этом кот пытался спрятаться на дереве, но люди сбили его палкой.

О случившемся стало известно в конце января из газетной публикации. После этого организация Animal Victory, которая борется с жестокостью в обращении с животными, составила петицию против хозяев собак. Отмечается, что её подписывают жители почти всех штатов США, а также граждане еще более 80 стран.

В полиции заявили, что ведётся расследование, однако более подробной информации предоставлено не было.

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