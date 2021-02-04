Американцы требуют расследовать гибель растерзанного псами кота

В США почти 17 тысяч подписей набрала петиция с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками, и арестовать хозяев псов. Об этом пишет издание New York Post.
Обитавший на территории одного из жилых комплексов Нью-Йорка кот Такседо был
О случившемся стало известно в конце января из газетной публикации. После этого организация Animal Victory, которая борется с жестокостью в обращении с животными, составила петицию против хозяев собак. Отмечается, что её подписывают жители почти всех штатов США, а также граждане еще более 80 стран.
В полиции заявили, что ведётся расследование, однако более подробной информации предоставлено не было.
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