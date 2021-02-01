Больному верблюду из Крыма разыскивают лекарства

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Девушка из Новосибирска Наталья Курласова переехала в Крым три года назад. Она решила открыть на полуострове своё небольшое ранчо и приобрела для этого верблюда, однако животному требуется серьёзное лечение. Необходимые препараты владелица горбатого теперь ищет в родном городе.

Я зашла на Авито и случайно увидела, что продают 15-летнего верблюда Бархана. На фотографиях такой красавец был. Продавали для проката. Ну, я и подумала сначала, почему бы на нём ребятишек не катать?, — вспоминает Курласова.

Животное так ей понравилось, что она приехала посмотреть на него. Тем не менее, когда девушка увидела Барика вживую, она ужаснулась — на всём теле у горбатого были пролежни, а сам он едва ли мог стоять на ногах.

На тот момент владелец верблюда заявил, что с животным всё в порядке, а в лапу просто попала заноза. Он посоветовал вытащить её из ноги «и всё пройдёт». Тем не менее, Курласова поняла, что у Бархана серьёзные проблемы со здоровьем и решила его спасти.

Я выкупила его за деньги и сигареты. Думаю, если бы мы его не забрали, хозяин отдал бы его на мясо, — добавила владелица животного.

Неделю назад Барик прибыл в новый дом, где и начал лечение. Ветеринары поставили неутешительный диагноз — артрит верхних конечностей. Чтобы облегчить страдания верблюда и поставить его в прямом смысле на ноги нужны лекарства, которых на территории полуострова нет. Поэтому Наталья решила искать препараты в родном городе.

Бархан, несмотря на боль, пытается ходить. Понемногу разрабатывает ноги, гуляет по несколько минут в день, — уточнила Курласова. Её слова приводит «КП-Новосибирск».

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