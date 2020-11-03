Воронежец вырезал из дерева скульптуру COVID-19

https://static.news.ru/photo/18f78c8a-1dec-11eb-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Ивченко

Резчик бензопилой из Воронежа Александр Ивченко создал скульптуру коронавируса из дерева. В своём творении он попытался выразить страх, который люди испытывают перед инфекцией.

Я не медик, чтобы оценивать опасность вируса для популяции людей. Но я человек... и как человек, я вижу, что именно СТРАХ уже сделал коронавирус одним из самых страшных бедствий сегодняшнего дня, — цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Ивченко отметил, что с коронавирусом знаком не понаслышке — члены его семьи ранее заразились им. К настоящему моменту они уже выздоровели.

Воронежец добавил, что собирается сжечь свою скульптуру. Он полагает, что эта акция станет очищением от страха, а пламя принесёт «свет и тепло надежды».

Воронежская область занимает девятое место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За последние сутки там было выявлено 302 новых случая заражения. Всего в регионе с начала пандемии заболели около 26 тысяч человек. Из них 339 скончались и примерно 23,5 тысячи выздоровели.

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