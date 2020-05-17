В Подмосковье создадут комиссию по допвыплатам врачам

https://static.news.ru/photo/db57e692-9847-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Московской области создадут специальную комиссию по дополнительным выплатам медицинским специалистам, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, он лично проследит за исполнением указа президента России Владимира Путина, чтобы доктора быстро получили положенные средства.

Как подчеркнул Воробьёв, персоналу больниц о порядке и размере выплат расскажут главврачи. Кроме того, руководители больниц будут всегда на связи для ответов на вопросы по этой теме. Губернатор отметил, что в каждом подмосковном медучреждении на видном месте разместят информацию с телефонами главврачей.

Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, отвечающий за здравоохранение, — написал Воробьёв в соцсети «Вконтакте».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты. Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников, не надо ждать для этого даты заработной платы, подчеркнул Мишустин. Фактор времени тоже не нужно учитывать при расчёте федеральных выплат.