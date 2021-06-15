Губернатор Подмосковья назвал число привитых от COVID жителей региона

https://static.news.ru/photo/e23e010c-cdd0-11eb-be16-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Московской области от коронавируса привито примерно треть населения, поставлено свыше 1 млн вакцин. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв, сообщает РИА Новости.

Эту работу нужно продолжать, и спрос за неё будет с каждого, кто ответственен на свой участок, — отметил губернатор в ходе совещания с главами округов и членами правительства области.

Он также напомнил о различных мерах стимулирования населения к вакцинации. Он подчеркнул, что это очень важная работа, и потребовал отнестись к ней «максимально вовлечённо и серьёзно».

Ранее Воробьёв подписал постановление о введении в Подмосковье обязательного масочного режима. Он будет действовать до 20 июня включительно. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, в регионе на месяц до 15 июля отменили все массовые мероприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса в России. Он подчеркнул, что иного способа остановить пандемию нет.