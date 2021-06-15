Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/84d1e074-cdc1-11eb-93b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле недовольны скоростью вакцинации от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что прививки — единственный способ остановить распространение COVID-19 и избежать вспышек заболеваемости.

Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что другого способа остановить пандемию нет. Однако вакцинация добровольная, напомнил пресс-секретарь.

Песков считает, что любые меры хороши для активизации вакцинации.

Регионы принимают меры, разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии, — добавил он.

По его словам, руководствуясь этим документом, региональные власти действуют так, как считают необходимым.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в стране непростой и призвал сограждан прививаться. Премьер отметил, что инфекция «никуда не ушла», по-прежнему есть риск заразиться, о чём свидетельствует рост числа заболевших. Кроме того, нельзя быть уверенным, что болезнь пройдёт только в лёгкой форме.

За минувшие сутки в России выявлено около 14,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В ряде регионов власти начинают ужесточать связанные с пандемией ограничения. В частности, в Подмосковье запретили до 15 июля проведение массовых мероприятий.