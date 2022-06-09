Власти Подмосковья помогут восстановить пять школ в ДНР

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

К началу учебного года Подмосковье поможет восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он напомнил, что из-за военных действий на этих территориях сейчас сложная обстановка, передает «360».

Мы прекрасно знаем, как тяжело, как сложно все на этих территориях. И, в свою очередь, стараемся максимально лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ, — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что власти региона приложат все усилия, чтобы школьники могли посетить эти учебные заведения уже с 1 сентября. По его словам, это нормально помогать тем, кто оказался в беде. Воробьев считает, что этот принцип нужно прививать вместе с воспитанием. Он также напомнил, что в Подмосковье активно собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР.

Мы считаем это очень важным как с точки зрения воспитания, так и с точки зрения солидарности, помощи тем, кто оказался в сложной ситуации, — резюмировал губернатор.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что граждан ДНР и ЛНР можно обеспечить жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами из России. Так она прокомментировала известие о том, что Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом.