Воробьев рассказал об «огромном» спросе на подмосковные глэмпинги

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В Московской области на летний период забронировали порядка 85% отелей и глэмпингов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в 2022 году из-за «особых обстоятельств» россияне демонстрируют «огромный» спрос на подмосковные базы отдыха, передает «360».

Если говорить про отели и глэмпинги, которые сейчас развиваются, и коттеджные различные варианты отдыха, как «Изумрудный лес», то 85% уже брони, спрос высокий. В этом году особые обстоятельства, когда мы видим огромный запрос на отдых. Это и отели, и пансионаты, активный отдых, спорт, глэмпинги — в общем, все то, что позволяет провести уикенд и даже отпуск, — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в регионе теперь уделяют гораздо больше внимания туристической отрасли. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что местные базы отдыха пользуются спросом среди россиян. При этом основная задача региональных властей, по мнению Воробьева, заключается в том, чтобы вести совместную работу с представителями сферы туризма.

Ранее Воробьев заявил, что всё большую популярность у жителей и гостей Подмосковья набирают глэмпинги — вид отдыха на природе, но с удобствами гостиничного уровня. По его словам, большинство из таких предприятий расширяются, что говорит о повышенном спросе на подобный отдых.