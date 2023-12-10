Волонтеры спасли собаку от рассвирепевшего живодера с топором в Ленобласти Волонтеры спасли собаку после удара топором во Всеволожском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Водитель мусоровоза во Всеволожском районе ударил собаку топором на глазах у прохожих и работников полигона «Северная Самарка», сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Пострадавшее животное успели спасти волонтеры СК «Легион», которые оперативно отвезли пса в ветеринарную клинику.

Собаку любили и прикармливали сотрудники предприятия, поэтому она без страха подошла к мужчине. Тот в ответ на нее напал и в спешке скрылся. Однако местные опознали агрессора и пообещали написать заявление в полицию.

Животное успешно прооперировали. Сейчас пес находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Тем временем в Мытищах сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на собаку породы чихуа-хуа. Живодеру не понравилось, что собака громко на него лает, поэтому он размахнулся и пнул животное. От полученных травм собака скончалась.

До этого суд вынес приговор 59-летнему жителю Подмосковья, который жестоко расправился с бездомной собакой за то, что та таскала его кур: в ноябре прошлого года обвиняемый на глазах у прохожих, в том числе детей, трижды выстрелил в животное из ружья. Следствие длилось почти год. Мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.