Волгоградского депутата задержали за стрельбу по людям на сельхозполе

https://static.news.ru/photo/54b356de-da29-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат сельской думы в Волгоградской области устроил стрельбу по работникам агрофирмы в поле и наехал на автомобиле на одного из них. Нападение произошло на фоне конфликта народного избранника со своими родственниками по поводу этого земельного участка. Парламентария задержали. Теперь его действия будет оценивать Следственный комитет.

Инцидент произошёл месяц назад в Руднянском районе. Депутат приехал на арендуемое местной агрофирмой поле на своём внедорожнике. Одного из работников он ударил кулаком по лицу, а затем навёл на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. После чего народный избранник открыл стрельбу по сельхозтехнике, в которой находились люди.

Как сообщает региональное управление СКР, он произвёл не менее трёх прицельных выстрелов по колёсам и кабинам машин. Однако пули застряли в металлическом кузове, никто не пострадал. После этого депутат сел в свой внедорожник и поехал на людей. Одному из работников не удалось убежать — он получил травмы.

В ходе следствия выяснилось, что данный земельный участок принадлежит несовершеннолетней сводной сестре депутата. Он достался ей в наследство после смерти отца, и опекун подростка отдал землю в аренду агрофирме.

Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы, — сообщает СК.

7 августа мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по статьям «покушение на убийство более двух лиц, совершённое общеопасным способом», «самоуправство, совершённое с применением насилия», «угроза убийством». По информации РИА Новости, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгоградской области водитель KIA Rio сбил семилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок скончался в больнице от травм.