Военные РФ уничтожили польскую и украинскую гаубицы в ДНР Военные РФ уничтожили польскую гаубицу Krab и украинскую Д-20 в ДНР

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Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что российские подразделения на Северском направлении разбили САУ Krab производства Польши, в районе Георгиевки в ДНР — украинскую гаубицу Д-20. В обоих случаях вместе с артиллерийскими орудиями уничтожены и их расчеты, отметил он в беседе с РИА Новости.

Силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса была выявлена позиция украинской самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши. Огнем реактивной системы залпового огня «Град» вражеская артиллерийская установка была уничтожена, — рассказал глава пресс-центра.

Он уточнил, что гаубичная батарея второго армейского корпуса также уничтожила наблюдательный пункт и огневую позицию 81-й бригады украинских войск. На Авдеевском направлении расчеты батареи гаубицы «Мста-Б» при поддержке штурмовых групп поразили опорный пункт ВСУ. На Донецком направлении около Марьинки штурмовые подразделения мотострелкового соединения уничтожили группу пехоты противника и сбили беспилотник кустарного производства.

В районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ «Мста-С» артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20, — заключил Бигма.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в настоящий момент существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки. Войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе, рассказал он. По его мнению, украинские войска рискуют оказаться в окружении, как это было в Артемовске и Соледаре.