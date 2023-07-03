Военнослужащий ВСУ снял на видео удар РСЗО Военкор Коц показал снятые украинским солдатом кадры удара РСЗО по его подразделению

Фото: Фото: МО РФ

Видео удара реактивной системы залпового огня (РСЗО) по подразделению ВСУ опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Ролик снят от лица одного из украинских военнослужащих.

Отряд ВСУ двигался в лесополосе. Вскоре начинают раздаваться звуки приближающихся взрывов снарядов РСЗО. Один из снарядов детонирует в непосредственной близости от снимавшего.

Детройт, Детройт, нас накрыли! — кричит по рации украинский солдат.

Он также говорит, что подразделение понесло потери.

Ранее Зеленский заявил в интервью, что конфликт между Украиной и Россией не закончится до тех пор, пока Киев не установит контроль над Крымом. По его словам, любой сценарий мирного урегулирования, который не предусматривает возвращение полуострова, не будет расцениваться украинской стороной как победа.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки форсировать Днепр. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Российские силы успешно отражают наступление противника, отметил он.