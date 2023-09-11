Военкоры сообщили о боях в восточной части Работино «Архангел спецназа Z»: ВС РФ выдавливают бойцов ВСУ из восточной части Работино

Фото: МО РФ

Российские военные продолжают вытеснять бойцов ВСУ из населенного пункта Работино Запорожской области, сейчас активные бои ведутся в лесах в восточной части села, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Уточняется, что утром 11 сентября на территорию Работино попытались заехать три боевые машины пехоты ВСУ Bradley. Одна из них была уничтожена, две другие вернулись к месту отправления.

Подразделения ВС РФ выдавливают противника с лесополос с восточной части Работино. Под утро три Bradley попытались заехать, одну уничтожили, но не утащила инженерная машина, остальные были отбиты назад артиллерией, раненых им не удалось забрать. <...> На данный момент артиллерия и танк работают по противнику, — рассказали военкоры.

Также в публикации говорится, что российские военные взяли в плен несколько украинских солдат. По словам военкоров, те рассказали о «мясных штурмах» ВСУ с большими потерями личного состава.

Ранее сообщалось, что утром 9 сентября ВСУ попытались прорвать позиции российской армии южнее села Работино «в три наката по три БМП Bradley». При этом атака украинских военных оказалась безуспешной, уничтожена одна БМП и одна инженерная машина ВСУ.

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области.