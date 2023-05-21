Пригожин опроверг сообщения военкоров о наступлении ЧВК «Вагнер» на Хромово

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он опроверг сообщения об участии вагнеровцев в продвижении в поселок Хромово. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

ЧВК «Вагнер» сегодня никуда не продвигалась. ЧВК «Вагнер» сегодня не захватывала никаких территорий. Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. <...> Хромово мы не штурмуем. Это задача Министерства обороны, — заявил Пригожин.

Военкоры сообщали о продвижении вагнеровцев со ссылкой на аффилированных с ВСУ военных аналитиков. Утверждалось, что в южной стороне от поселка Хромово ЧВК провела разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная.

Пригожин в своем сообщении повторил, что ЧВК «Вагнер» с 25 мая покидает зону боевых действий.

С 1 июля ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирования, дооснащение и дообучение. Поэтому все вбросы о том, что ЧВК «Вагнер» что-то штурмуют — это фейки в ближайшие два месяца. Если что-то будет меняться, я дополнительно сообщу, — сказал Пригожин.

21 мая ВС РФ уничтожили мост, по которому украинская армия отправляла подкрепление и боеприпасы в Артемовск. Об этом заявлял представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он повторил, что город полностью находится под контролем российских военных.