Военкор сообщил о ликвидации первого главаря УНСО Военкор Поддубный: под Соледаром ликвидирован первый главарь УНСО Пальчик

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что под Соледаром был ликвидирован первый главарь УНА-УНСО (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Валерий Пальчик. В своем Telegram-канале журналист написал, что убитый участвовал в боевых действиях на Соледарском направлении в составе 116-й бригады ТРО. В Минобороны эти сведения пока не комментировали.

В окрестностях Соледара ликвидирован украинский боевик Валерий Пальчик. Пальчик состоял во многих террористических организациях, противостоящих России, был участником обеих чеченских кампаний, активно поддерживал боевиков, — заявил Поддубный.

Пальчик был участником нескольких кавказских конфликтов. Он воевал на стороне Чечни и Грузии. Кроме того, боевик действовал в Приднестровье. В 1990-х годах Пальчик командовал Полтавской областной организацией УНСО.

13 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска установили полный контроль над городом Соледаром, что позволило отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. В ходе взятия Соледара под контролем подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что установление контроля над Соледаром со стороны ВС России позволяет контролировать те участки, с которых ВСУ производили обстрелы. Помимо этого, контроль над городом позволил российским войскам перекрыть пути снабжения украинской армии. По мнению Пушилина, взятие Соледара сыграло ключевую роль в продвижении ВС РФ под Артемовском.