Военкор Сладков: солдаты ВСУ устроили гонки по минному полю и подорвались

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что украинские солдаты устроили гонки на бронемашинах по минному полю, после чего одна из них подорвалась. Вторая машина не остановилась и оставила раненых. Где именно в зоне спецоперации произошел инцидент, не уточняется.

Тут две украинские бронемашины выписывают кренделя по минному полю. Одна подрывается, вторая, вместо того чтобы попытаться помочь, мчится прочь, бросая раненых. Не комильфо, — написал Сладков.

Он отметил, что в тех местах, где саперы еще не работали, есть свои правила передвижения. Там, по его словам, «военные даже на обочину не съезжают и лужи огибают».

Видео подрыва украинской бронемашины было снято с дрона и опубликовано в Telegram-канале еще одного военкора Чингиса Дамбиева.

Ранее были опубликованы кадры боя 2-го батальона 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России при наступлении на Авдеевском направлении в ДНР. На видео показан момент ликвидации двух украинских военных, когда они прятались в водосточных трубах под дорогой. В момент штурма один пытался прикрыть другого своим телом. Судя по записи, оба бойца ВСУ скончались.