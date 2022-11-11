Опубликованы кадры боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

Фото: РИА Новости

Агентство РИА Новости показало кадры боя 2-го батальона 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России при наступлении на Авдеевском направлении в ДНР. На видео показан момент ликвидации двух украинских военных в то время, когда они прятались в водосточных трубах под дорогой. В момент штурма один пытался прикрыть другого своим телом. Судя по записи, оба бойца ВСУ скончались.

Накануне военкор Семен Пегов сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль село Павловка в ДНР. По его сведениям, глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий лично посетил населенный пункт и наградил солдат, отличившихся в операции. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

Пегов ранее сообщал, что российские военные при поддержке артиллерии смогли войти в населенный пункт. По его словам, ВС РФ наносили удары как по самому городу, так и по населенному пункту Никольское, который находится в нескольких километрах на востоке от Павловки, также одной из целей российской армии по этому направлению является Угледар.

До этого врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о тяжелых боях вблизи Павловки. Он рассказал, что действия ведутся с целью занять Угледар, чтобы сдвинуть войска ВСУ от Донецка.