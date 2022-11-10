Военкор Пегов сообщил о взятии Павловки

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль село Павловка в ДНР, сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. По его сведениям, глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий лично посетил населенный пункт и наградил солдат, отличившихся в операции. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

Сегодня в День полиции стало известно о том, что накануне 9 ноября донбасскими силами ОБТФ «Каскад» совместно с МО РФ, а конкретно во взаимодействии с морпехами из 155-й и 40-й бригад была полностью взята под контроль Павловка, на окраинах села продолжается зачистка, — написал журналист.

Пегов ранее сообщал, что российские военные при поддержке артиллерии смогли войти в населенный пункт. По его словам, ВС РФ наносили удары как по самому городу, так и по населенному пункту Никольское, который находится в нескольких километрах на востоке от Павловки, также одной из целей российской армии по этому направлению является Угледар.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о тяжелых боях вблизи Павловки. Он рассказал, что действия ведутся с целью занять Угледар, чтобы сдвинуть войска ВСУ от Донецка.