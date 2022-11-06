В ДНР сообщили о продвижении российских войск на Украине Пушилин сообщил о продвижении российских сил на Авдеевском и Угледарском направлениях

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Врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Авдеевском и Угледарском направлениях идет продвижение российских войск. В разговоре с RT он добавил, что на Северном направлении республики «успешно отбиваются» атаки ВСУ, при этом общая картина на фронте остается «тяжелой, но стабильной». По словам Пушилина, успехи есть «практически везде».

Если брать север республики — там отбиваются атаки противника. Если брать Угледарское или Авдеевское направление — там идет продвижение, то есть улучшение позиций. Пока по конкретике лучше не говорить, потому что противник все мониторит и использует любую возможность, чтобы ситуацию поменять, — отметил Пушилин.

Врио главы ДНР также рассказал о том, что у него есть «хорошая информация» касательно продвижения на Артемовском и Майорском направлениях.

Думаю, что Майорск нам удастся полностью освободить, — добавил Пушилин.

Ранее он сообщил, что российские силы продвинулись в направлении Майорска и Первомайского. Пушилин предположил, что первый населенный пункт будет вскоре освобожден.