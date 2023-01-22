Стало известно об успехах российских военных на Запорожском направлении Военкор Пегов: ВС РФ отбросили ВСУ на Запорожском направлении на 750 метров

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные отбросили бойцов ВСУ на 750 метров от населенного пункта Лобковое на Запорожском направлении и отрезали возможность подвоза боеприпасов и личного состава, сообщил в Telegram военкор, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. По его словам, сейчас ВС РФ продолжают вести бои за населенный пункт Каменское.

Продолжается атака наших войск на отрезке Каменское — Орехов. На данный момент Вооруженные силы РФ зачистили село Лобковое, откинув противника за территорию населенного пункта на 750 метров и отрезав возможность подвоза боеприпасов и личного состава. <...> Северо-западнее от Лобкового ведутся бои за населенный пункт Каменское, — написал Пегов.

При этом он уточнил, что ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары из Орехова, а потому взятие населенных пунктов Степовое, Щербаки и Малые Щербаки, находящихся в непосредственной близости к позициям ВСУ, сейчас невозможно.

Ранее член совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что российская армия продолжает наступление в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Он отметил, что ВС РФ сохраняют инициативу в ходе своего продвижения.

21 января он сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.