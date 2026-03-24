Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей

Водолазы приостановили поиск двух пропавших подростков в Ульяновске, сообщило региональное ГУ МЧС России в канале в MAX. Спасатели возобновят работы в среду, 25 марта.

Работы водолазной группы по поиску детей завершены. Завтра поисковые спуски водолазов продолжатся, — говорится в сообщении.

Спасатели ищут подростков, которые пытались перейти Волгу в Ульяновске в ночь на 23 марта. По информации от Главного управления МЧС региона, в месте исчезновения подростков нет сплошного льда, он неоднородный, с шугой. Глубина водоема варьируется от 20 до 30 метров. Волонтеры активно сотрудничают с представителями МЧС и полиции. Пока поиски не дали результата.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски двух пропавших в Ульяновске подростков. В операции задействованы спасатели, они используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» обследуют береговую линию, опрашивают местных жителей и расклеивают ориентировки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи подростков по статье об убийстве.