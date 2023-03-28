Водитель насмерть сбил ребенка на детской площадке и попал на видео В Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил ребенка на детской площадке и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель Chevrolet насмерть сбил ребенка на детской площадке в поселке Алексеевское в Татарстане. Видеокадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Iptash. На записи видно, как автомобиль на полной скорости сбивает школьника на велосипеде и едет дальше.

По данным Mash Iptash, ЧП произошло на улице 8 Марта. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее житель Удмуртии, управлявший автомобилем без водительских прав, насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места аварии. Когда женщина везла мальчика на санках, на дорогу выехал мужчина на Lada Priora и сбил ребенка.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли ему помочь. По данным ГИБДД, с 2016 года 28-летний виновник аварии 15 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.