Водитель без прав насмерть сбил двухлетнего ребенка на санках В Удмуртии водитель без прав насмерть сбил двухлетнего ребенка на санках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Удмуртии без водительских прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места аварии, сообщает «АиФ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД. С 2016 года 28-летний местный житель 15 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел на улице Драгунова. Женщина везла ребенка на санках, когда на дорогу выехал мужчина на Lada Priora и сбил ребенка. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь.

Ранее в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. По предварительным данным, причиной могла стать детская шалость.

На Сейшелах 40-летний россиянин приговорен к 2,5 года тюрьмы за то, что вместе с 30-летней женой оставил полуторагодовалого ребенка в машине во время солнцепека. Во время отдыха на острове Маэ родители пошли в спортзал и оставили ребенка в машине с включенным кондиционером при температуре воздуха 30 градусов. Ребенок скончался из-за гипертонии, отека головного мозга и легких.