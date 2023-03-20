Пятилетний мальчик сгорел заживо, пока мать была у соседей В Иркутской области оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги, сообщили в Следственном комитете по Иркутской области. Причиной могла стать детская шалость, полагают следователи.

По версии следствия, 18 марта в одном из домов по улице Профсоюзной в городе Усть-Илимске Иркутской области произошло возгорание квартиры. В результате пожара погиб пятилетний мальчик. Спастись удалось лишь его восьмилетней сестре, которая получила ожоги. По предварительным версиям, причиной пожара могла послужить детская шалость. Отец находился на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних, — сообщили в СК.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Допрашиваются свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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