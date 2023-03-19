Мальчика насмерть придавило мешком зерна под Петербургом

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В Волосовском районе Ленинградской области погиб третьеклассник, которого насмерть придавило упавшим мешком с зерном, пишет 78.ru. Несчастный случай произошел в деревне Ущевицы на складе зернохранилища, куда мальчик пробрался с компанией подростков. Во время игры на него упал тяжелый мешок. Дети позвали на помощь взрослых, но спасти ребенка не удалось.

Отмечается, что погибший ребенок был из благополучной семьи и не состоял на учете.

Как уточняет сайт «Патрульный Петербурга», подростки рассказали о случившемся местной жительнице, которая вызвала скорую помощь и полицию. Школьника повезли в больницу, но по дороге он умер. Заброшенный склад не был огорожен и не охранялся, камер наблюдения там нет, и любой мог пробраться в помещение хранилища.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства гибели ребенка уточняются. Точную причину смерти установят после экспертизы в морге.

Ранее в селе под Саратовом на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота на детской площадке. Школьница была госпитализирована, у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга. В местном Минздраве сообщили, что пострадавшая впала в кому.