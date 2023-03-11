Под Саратовом девочка впала в кому после падения на нее футбольных ворот Минздрав: под Саратовом госпитализированная после падения ворот школьница впала в кому

Фото: СК РФ

В селе Титоренко Саратовской области на 10-летнюю девочку упали спортивные ворота, сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Олег Костин в своем Telegram-канале. Инцидент подтвердили в местном управлении СКР, следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщает чиновник, девочка впала в кому, получив открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

По предварительным данным, 11 марта 2023 года в дневное время на детской площадке, расположенной на улице Школьной села Титоренко Энгельсского района, 10-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Девочка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении СКР.

Ранее в Челябинской области 10-летнего ребенка убило свалившейся глыбой льда. Инцидент произошел в селе Фершампенуаз. Лед упал на школьника с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта. Заведено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.