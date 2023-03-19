Россиянину дали 2,5 года тюрьмы на Сейшелах из-за смерти ребенка Baza: россиянин получил 2,5 года на Сейшелах из-за ребенка, умершего в машине на солнцепеке

Фото: Jens Schlueter/dpa/Global Look Press

Россиянин получил тюремный срок в 2,5 года на Сейшелах за то, что он вместе с женой оставил полуторагодовалого ребенка в машине во время солнцепека, пишет Baza. Ребенок скончался из-за гипертонии, отека головного мозга и легких.

По информации издания, инцидент произошел 21 января. В тот день 40-летний Сергей и его 30-летняя спутница во время отдыха на острове Маэ отправились на машине в спортзал и оставили ребенка в машине с включенным кондиционером при температуре воздуха в 30 градусов. Они провели в спортзале полтора часа и после тренировки увидели ребенка без сознания. прибывшим медикам не удалось спасти ребенка.

Baza подчеркивает, что женщина остается на свободе по соглашению со следствием, в то время как ее муж получил два с половиной года тюрьмы. Семья обратилась за помощью в Министерство иностранных дел России. У пары два паспорта — российский и украинский, гражданство РФ они получили в 2021 году.

Ранее СКР возбудил уголовное дело против блогера-сыроеда Максима Лютого за истязание младенца после того, как ребенок умер из-за истощения и пневмонии. Мать погибшего мальчика Оксану Миронову ранее отправили на два месяца под домашний арест. Сотрудники следственных органов установили, что за месяц Лютый три раза забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, пытаясь перевести новорожденного на питание солнцем.