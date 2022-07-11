Водитель каршеринга наехал на остановку с людьми в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковных Люберцах водитель, который ехал на каршеринговом автомобиле, влетел в остановку с людьми, пишет Telegram-канал 112. Все случилось на Октябрьском проспекте. Пострадали три человека, среди них 14-летняя школьница.

Мужчина, который был за рулем автомобиля Kia, оказался на полосе встречного движения после того, как проехал на красный сигнал светофора. После этого машина налетела на трех пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу.

Каршеринговый автомобиль после наезда на людей въехал в такси, которое было припарковано около автобусной остановки. Теперь расследованием инцидента займутся правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы водитель автомобиля BMW сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку. Инцидент произошел на улице Нижние Поля. Автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у неё ушибы конечностей.