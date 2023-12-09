Власти Воронежа опровергли новости о расстреле военного летчика в городе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Воронежа опровергли новости о том, что военного летчика подстрелили на городской улице, сообщает портал «Вести Воронеж». По его данным, сообщений о подобных инцидентах не поступало в уполномоченные органы.

По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось, — уточнили власти.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в Воронеже неизвестный открыл огонь посреди улицы и ранил военного летчика. Так, Telegram-канал Readovka писал, что пострадавший мужчина закрыл собой троих детей и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве на улице Твардовского произошел конфликт между тремя мужчинами, в результате которого один горожанин из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону двоих человек и скрылся. Один из пострадавших был доставлен в медучреждение, второму была оказана медицинская помощь на месте. Пострадавшими оказались сотрудники Росгвардии, которые в момент инцидента были не при исполнении.

Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, у второго росгвардейца выявили ранение по касательной в голову. Полиция уже задержала подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.