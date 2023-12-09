Подозреваемый в нападении на росгвардейцев задержан в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на силовиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. Установлено, что задержанный стрелял по росгвардейцам из пневматического пистолета. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), — говорится в сообщении СК.

Пресс-служба МВД России по Москве в беседе с NEWS.ru сообщила, что на улице Твардовского произошел конфликт между тремя мужчинами, в результате которого неизвестный из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону двоих человек и скрылся. Один из пострадавших был доставлен в медучреждение, второму была оказана медицинская помощь на месте.

Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, у второго росгвардейца выявили ранение по касательной в голову. В тот момент сотрудники Росгвардии находились не при исполнении.

Ранее лейтенант полиции умер из-за огнестрельного ранения в голову после охоты в последний день своего отпуска. В него выстрелил родной дядя в Тулунском районе Иркутской области. 34-летний безработный и 26-летний оперативник местного отдела полиции отправились в лес 2 декабря. По неустановленной пока причине из ружья дяди был произведен выстрел, и пуля попала в правоохранителя. Пострадавшего с тяжелой раной доставили в больницу, где он скончался. Родственник погибшего находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.