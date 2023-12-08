Дядя застрелил племянника-полицейского в последний день его отпуска Babr Mash: в Иркутской области родной дядя застрелил племянника на охоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лейтенант полиции умер из-за огнестрельного ранения в голову после охоты в последний день своего отпуска. В него выстрелил родной дядя в Тулунском районе Иркутской области, пишет Telegram-канал Babr Mash. Родственник погибшего находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

34-летний безработный и 26-летний оперативник местного отдела полиции отправились в лес 2 декабря. По неустановленной пока причине из ружья дяди был произведен выстрел, и пуля попала в правоохранителя. Babr Mash отмечает, что это произошло случайно. Пострадавшего с тяжелой раной доставили в больницу, где он скончался.

5 декабря мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам полиции из своего дома в Рязанской области. Правоохранителям пришлось перекрывать дороги, чтобы избежать жертв, однако в результате стрельбы погиб один полицейский. В ходе последовавшего за стрельбой штурма злоумышленник не успел оказать сопротивления бойцам спецназа и был взят живым. Предварительным мотивом действий мужчины стала ссора с бывшей женой. Женщина до этого неоднократно обвиняла экс-мужа в истязаниях. Кроме того она утверждала, что он несправедливо поделил имущество при разводе.