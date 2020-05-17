Власти Волгограда ответили на критику качества масок для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/557a1ee0-9857-11ea-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Власти Волгоградской области отреагировали на сообщения о низком качестве масок для пенсионеров. Информация об этом была размещена в Сети.

Сотрудники правительства региона подчеркнули, что маски сшиты из гипоаллергенного материала и содержат фильтр.

Маска выполнена из гипоаллергенного хлопкового материала, внутри имеется карман с дополнительным марлевым фильтром. Фильтр выбрасывается после каждого использования маски, — отметили в ведомстве.

По словам представителей властей, из-за этого складывается впечатление, что на снимке они порваны. На кадрах видно торчащие во все стороны нити и кусочки марли, передаёт РИА Новости.

На шитьё масок было выделено около 20 млн рублей. Стоимость одной единицы составляет 35 рублей.

Как информировал NEWS.ru, о необходимости носить маски в общественных местах ранее напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.