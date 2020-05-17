Власти Волгограда ответили на критику качества масок для пенсионеров

Власти Волгоградской области отреагировали на сообщения о низком качестве масок для пенсионеров. Информация об этом была размещена в Сети.
Сотрудники правительства региона подчеркнули, что маски сшиты из гипоаллергенного материала и содержат фильтр.
Маска выполнена из гипоаллергенного хлопкового материала, внутри имеется карман с дополнительным марлевым фильтром. Фильтр выбрасывается после каждого использования маски, — отметили в ведомстве.
По словам представителей властей, из-за этого складывается впечатление, что на снимке они порваны. На кадрах видно торчащие во все стороны нити и кусочки марли,
На шитьё масок было выделено около 20 млн рублей. Стоимость одной единицы составляет 35 рублей.
Как информировал NEWS.ru, о необходимости носить маски в общественных местах ранее напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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