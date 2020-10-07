Власти Великих Лук назвали инцидент с обмороком «стечением обстоятельств»

https://static.news.ru/photo/ef4a8cf4-0895-11eb-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Николаенков/РИА Новости

Массовый обморок детей на линейке в школе № 7 города Великие Луки (Псковская область) произошёл из-за волнения, связанного с торжественностью момента, заявила начальник управления образования администрации города Татьяна Лозницкая.

Звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие, — отметила Лозницкая, слова которой представлены на странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

Она также добавила, что данный инцидент является «стечением обстоятельств».

Тринадцать великолукских школьников почувствовали недомогание во время торжественной линейки. Все дети были разных возрастов и из разных классов, их отправили в больницы города. 6 октября на слабость, головокружение и потемнение в глазах пожаловался ещё один ученик этой же школы.

Ранее NEWS.ru писал, что директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская прокомментировала инцидент с госпитализацией 14 учеников, присутствовавших на торжественной линейке. По её словам, дети якобы не падали в обморок.