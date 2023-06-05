Власти сообщили о пожаре на энергетическом объекте Белгорода Гладков: один из энергетических объектов горит в Белгородском районе

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Белгородском районе произошло возгорание одного из энергетических объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, предварительной причиной возгорания называют сброшенное с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство.

В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника, — написал глава региона.

Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. Также не произошло отключения потребителей от электросети.

В настоящее на месте происшествия работают оперативные службы.

Минобороны РФ 4 июня сообщило, что российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику был нанесен удар из артиллерии, после чего он ретировался.