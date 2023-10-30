Власти Севастополя сообщили о ликвидации воздушных целей над городом Развожаев: возможно, что над Севастополем сбили две воздушные цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Севастополем сбиты, по предварительной информации, две цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он добавил, что обломки упали в нескольких местах, в том числе у школы № 27.

По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане, — написал Развожаев.

23 октября губернатор объяснил природу громких звуков, которые были слышны в городе. По словам Развожаева, шум доносился с внешнего рейда, где Черноморский флот отбивал атаку подводных диверсионных сил и средств противника.

Также Развожаев опроверг слухи о серии взрывов, которые прогремели в Севастополе. По словам главы региона, в городе все спокойно, обстановка безопасная, а распространением недостоверной информации в медиапространстве активно занимается украинская сторона, в том числе и публикует липовые видеозаписи.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение на автомобильной трассе. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Вскоре после этого, по словам Развожаева, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Причины срабатывания сирен не назывались.