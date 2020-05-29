Власти Саратовской области с 1 июня смягчают режим ограничений по COVID

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Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил, что начинается первый этап выхода из ограничительных мер, которые были введены в связи COVID-19. С 1 июня салоны красоты и небольшие непродовольственные магазины могут возобновить свою работу.

По его словам, область достигла основных целевых показателей Роспотребнадзора. Это позволило перейти к поэтапному снятию ограничений.

На первом этапе возобновляется работа отдельных предприятий, связанных со сферой услуг: с 1 июня 2020 года возобновляют работу салоны красоты и косметические салоны, объекты розничной торговли непродовольственными товарами, имеющие один отдельный вход с улицы в данный объект для потребителей и до 400 квадратных метров площади торгового зала, — написал глава региона в Instagram.

Местные жители смогу заниматься спортом на улице. Однако действие остальных ограничительных мероприятий продлевается до 10 июня.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Чукотского автономного округа решило продлить ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.