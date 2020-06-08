Власти Саратовской области приняли решение отменить пропускной режим

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Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил об отмене пропускного режима в регионе. Он состоится 11 июня 2020 года.

Помимо этого, будет снято ограничение на посещение бань и саун, стоматологий, кладбищ. Однако режим самоизоляции сохранится для лиц старше 65 лет. Он продлится до 21 июня.

Отменяется пропускной режим на территории Саратовской области. При этом мы на сегодняшний день продлеваем режим ограничительных мероприятий на территории региона до 21 июня: это означает, что остается масочный режим, который необходимо соблюдать, режим повышенной готовности, а также режим самоизоляции для отдельных категорий граждан, находящихся в зоне риска, — цитирует чиновника РИА Новости.

Несмотря на снятие ряда ограничительных мер, под запретом останутся все массовые мероприятия, рестораны, кафе и места, где возможно массовое скопление людей.

Как передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы прокомментировали отмену ограничений в Москве, которые были введены из-за пандемии коронавируса.