Власти Сахалина обещают избежать «мусорного» коллапса в регионе

https://static.news.ru/photo/9776a94c-99c1-11ea-adb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мусорный» коллапс Сахалинской области не угрожает, рассказала глава Министерства ЖКХ региона Наталия Куприна. По её словам, заявления о тяжёлой ситуации в субъекте не соответствуют действительности. Она добавила, что местные власти не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации по вывозу твёрдых отходов.

В эксплуатации находятся зарегистрированные в государственном реестре размещения отходов полигоны, недостатка мощностей регион не испытывает. Не включённые в этот список полигоны мы используем до введения новых альтернативных объектов размещения отходов, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Она добавила, что к 2021 году собираются ввести в эксплуатацию первую очередь полигона ТБО в Южно-Сахалинске, а к 2023 году — и вторую. Мощность предприятий достигнет 120 тысяч тонн отходов, при общем годовом объёме ТБО в области в 225,19 тысячи тонн.

Ситуация в сфере вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах ухудшается на фоне распространения коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее NEWS.ru писал, что государственная корпорация «Ростех» построит на территории РФ не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Технологическим партнёром проекта общей стоимостью в 600 млрд рублей станет Росатом, а за частичное финансирование будет отвечать ВЭБ.РФ.