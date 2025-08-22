Власти Ростовской области получили письмо от полицейских из-за мигрантов

В Ростовской области полицейские направили письмо врио губернатора Юрию Слюсарю с просьбой ограничить труд мигрантов в некоторых сферах и повысить их налоговые взносы, сообщает региональный портал 161.ru. В письме сотрудники МВД предложили запретить мигрантам трудоустройство в отраслях сухопутного и трубопроводного транспорта, а также в почтово-курьерских службах.

Кроме того, они предложили увеличить региональный налоговый коэффициент для иностранцев с 6000 до 9000 рублей, говорится в материале. По их мнению, это поможет привлечь более квалифицированных трудовых мигрантов и увеличить доходы бюджета.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, запрещающее иностранцам работать в сфере доставки. Ограничения начнут действовать после трехмесячного переходного периода. Документ вносит поправки в постановление от 28 июля 2025 года, расширяя список сфер, закрытых для трудовой деятельности иностранных граждан.

Помимо этого, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ограничения на въезд семей трудовых мигрантов в Россию. По его словам, такая мера необходима из-за роста нагрузки на социальную инфраструктуру в регионах, где сосредоточено большое количество иностранных работников.