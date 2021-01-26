Власти Ростова-на-Дону сообщили о задержании 75 человек на акции 23 января

https://static.news.ru/photo/d6f8e456-5fd5-11eb-b292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики в Ростове-на-Дону задержали около 75 человек в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального, которая проходила 23 января, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Были задержаны порядка 75 человек, с которыми проведены профилактические беседы, — сказал он.

По его словам, к людям, которые нарушили закон и создавали угрозы здоровью людей, планируется применить административные меры воздействия. При этом он оценил как «корректную» работу полицейских в столице региона в ходе акции, передаёт РИА Новости.

В свою очередь правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает только о 13 задержанных в Ростове-на-Дону — по числу задержаний он находится в середине списка из 128 населённых пунктов. Замена данных на озвученные губернатором поднимет город на шестое место.

23 января во многих городах России прошли митинги в поддержку Навального. Глава сети штабов оппозиционера утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.