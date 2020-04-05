Власти Республики Алтай приостановили авиасообщение с Москвой

https://static.news.ru/photo/73f6a686-770f-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Мультинские озёра, Алтай Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Республика Алтай 5 апреля приостановила авиасообщения с Москвой в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили представители местного оперштаба, ссылаясь на слова главы региона Олега Хорохордина.

Между республикой и Москвой с 5 апреля остановили рейсы авиакомпании S7. До этого, заметил Хорохордин, авиасообщение приостановила компания «Победа».

Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено, — передаёт Telegram-канал оперштаба сообщение главы региона.

На данный момент на Алтае нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом. На территории региона 30 марта ввели режим всеобщей изоляции.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минтрансе напомнили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с 27 марта прекращено авиасообщение. Пассажиры могут вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты.