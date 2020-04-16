Власти раскрыли количество сокращаемых горняков Кузбасса

https://static.news.ru/photo/88bf8800-7fe6-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Свыше 2700 сотрудников шахт «Заречная» и «Алексиевская» в Кемеровской области лишатся работы в ближайшее время, но трудоустроить в угольной отрасли региона возможно будет лишь чуть более 1000 горняков. Об этом NEWS.ru сообщили в администрации Кузбасса.

Проблемы на шахтах «Заречная» и «Алексиевская» начались с признания банкротами как самих предприятий, так и их бенефициара — ООО «Интерконсалтинг», ранее связанного с российско-украинским бизнесменом Виктором Нусенкисом, который проявил интерес к угольной отрасли Кузбасса в конце 1990-х годов.

На текущий момент задолженность по выплате заработной платы за февраль 2020 года работникам АО «Шахта „Заречная“» (включая шахтоучасток «Октябрьский») составляет 71,5 млн рублей перед 2203 работниками; АО «Шахта „Алексиевская“» — 42,6 млн рублей перед 746 работниками, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе администрации Кузбасса.

Также власти региона, сославшись на конкурсных управляющих предприятий-банкротов, признали, что «в 2020 году запланирована оптимизация деятельности, затрагивающая в том числе штатную численность сотрудников». Всего с шахт «Заречная» и «Алексиевская», будет сокращено 2714 человек.

В частности, с 6 апреля с шахты «Алексиевская» уволят 423 работника, а до 27 апреля — 2291 сотрудника «Заречной».

При этом власти Кузбасса фактически признали, что больше половины из оставшихся за воротами горняков не смогут устроиться на другие предприятия угольной отрасли региона.

На сегодняшний день угольные компании (предприятия) Кузбасса подтвердили наличие 1067 вакантных мест для трудоустройства высвобождающихся работников предприятий, — прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

Однако чиновники уверены, что смогут избежать повторения массовых шахтёрских протестов в регионе по образцу 1980–1990 годов, «поскольку политическая, социальная и экономическая ситуация в стране в настоящее время иная».

В пресс-службе администрации Кемеровской области заверили, что принимают меры. В частности, Министерством труда и занятости населения Кузбасса «будут в полном объёме реализованы меры, направленные на поддержку занятости работников».

Кроме того, власти отчитываются, что пытаются спасти угольную отрасль. Так, по договорённости с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым ОАО «РЖД» снизило тарифы на экспортные перевозки угля энергетических марок до конца 2020 года. Также руководитель области утвердил региональный список системообразующих компаний, куда вошли 126 стратегических организаций, в том числе вошли «крупнейшие угольные, металлургические, энергетические предприятия».

Как писал NEWS.ru, ранее более 1600 шахтёров Кузбасса сообщили о своих проблемах президенту Владимиру Путину. Горняки шахт «Заречная» и «Алексиевская» предлагают спасти производство и образовать на их базе предприятие по глубокой переработке угля. На этой основе может быть получен широкий спектр продуктов: от электроэнергии до медицинских препаратов и космического топлива.