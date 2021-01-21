Власти призвали москвичей пересесть на общественный транспорт из-за снега

https://static.news.ru/photo/ca791408-5bd9-11eb-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад и гололедица ожидаются в Москве вечером 21-го и утром 22 января, сообщили в департаменте транспорта города. В ведомстве порекомендовали жителям столицы пользоваться общественным транспортом.

Сегодня вечером и завтра с утра в Москве ожидается снегопад, местами гололёд. К утру температура повысится до 0 градусов, на дорогах может образоваться гололедица, — сообщили в дептрансе.

Там призвали соблюдать осторожность при перемещении по городу, передаёт телеканал «Москва 24».

Накануне Гидрометцентр России предупредил москвичей и жителей Подмосковья о неблагоприятной погоде в регионе. Объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы.

Предупреждение действует с утра четверга, 21 января, до девяти утра 23 января.

В четверг температура будет держаться на отметке минус 6−8, в пятницу поднимется до 0...+2, в субботу — до плюс 3, всё это время в регионе будут снег или туман и гололедица.

При этом, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие выходные на территории Москвы ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на десять градусов. Термометры будут показывать примерно два градуса тепла. Также в столице ожидается мокрый снег и дождь, писал NEWS.ru.