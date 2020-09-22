Власти предупредили москвичей о серьёзных пробках вечером

Департамент транспорта Москвы сообщил, что с 18:00 по 20:00 22 сентября в столице ожидаются пробки в 7-8 баллов. Наибольшие затруднения в движении будут в центральной части города.
Кроме того, проблемы с проездом будут в районах, где проводятся дородные работы,
В настоящий момент загруженность дорог оценивается в шесть баллов. Небольшие затруднения зафиксированы на 31 километре МКАД по внешней стороне, а также на Пятницком шоссе в сторону области.
После 20:00 движение должно стать свободнее.
Ранее NEWS.ru писал, что жители России стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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