Власти предупредили москвичей о серьёзных пробках вечером

https://static.news.ru/photo/a68d48ea-fce1-11ea-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы сообщил, что с 18:00 по 20:00 22 сентября в столице ожидаются пробки в 7-8 баллов. Наибольшие затруднения в движении будут в центральной части города.

Кроме того, проблемы с проездом будут в районах, где проводятся дородные работы, говорится в Telegram Дептранса.

В настоящий момент загруженность дорог оценивается в шесть баллов. Небольшие затруднения зафиксированы на 31 километре МКАД по внешней стороне, а также на Пятницком шоссе в сторону области.

После 20:00 движение должно стать свободнее.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.