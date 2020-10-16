Власти Подмосковья разъяснили новые ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8220f9a6-0fb1-11eb-81cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Московской области вводится ряд ограничений с 17 октября. Так, будет действовать запрет на ночное посещение баров и развлекательных заведений, приостановит свою работу проект «Активное долголетие», на спортивные и массовые мероприятия будут допускаться не более трёх тысяч посетителей при условии наполняемости площади наполовину.

С 17 октября вводится запрет на посещение баров, концертных площадок или других развлекательных заведений с 00:00 до 8:00. Это не говорит о том, что предприятия не будут работать. Они продолжат работать, но с 12 часов ночи у них будут запрещены любые увеселительные мероприятия, дискотеки, шоу-программы, — цитирует «360» главу Минсельхозпрода региона Андрея Разина.

Бани, химчистки, салоны красоты и ателье, по его словам, продолжат работать штатно с соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора. Среди ограничений в регионе также остаются масочный режим и социальная дистанция.

Как писал NEWS.ru, стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории России следует ждать через две недели. До этого момента число заразившихся, вероятнее всего, будет продолжать расти. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, исходя из эпидемиологического прогноза, стабилизация должна начаться с ноября. До конца октября рост числа заболевших будет продолжаться. А потом Россию ждёт уменьшение уровня распространения в течение трёх-четырёх месяцев.