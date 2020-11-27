Власти Подмосковья продлили ограничения из-за коронавируса до 13 декабря

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В Московской области продлили ограничения, связанные с пандемией COVID-19, до 13 декабря. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Ранее власти региона объявили о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в регионе до 29 ноября. Ограничения включают запрет на проведение развлекательных, физкультурных, досуговых, спортивных, и других массовых мероприятий.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее заявил, что в регионе могут снять часть ограничений к празднованию Нового года, введённых из-за коронавируса.

Жителям Подмосковья могут разрешить гулять и заниматься спортом в парках, но массовых мероприятий по-прежнему не будет. Кроме того, не будут сняты ограничения, действующие во время поездок в общественном транспорте, поскольку это было бы глупостью, сказал губернатор.