Воробьёв рассказал, какие ограничения могут ослабить в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/3f2a00b6-2f50-11eb-a611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области могут снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса, к празднованию Нового года. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.

Мы все хотим встретить Новый год в семье, в кругу своих близких, а точно не на одной из коек. Поэтому где риск минимален, там (ограничения. — NEWS.ru) будем снимать, — цитирует его телеканал «360».

Воробьёв добавил, что жителям Подмосковья могут разрешить гулять и заниматься спортом в парках, но массовых мероприятий по-прежнему не будет. Кроме того, не будут сняты ограничения, действующие во время поездок в общественном транспорте, поскольку это было бы глупостью, сказал губернатор.

За прошедшие 24 часа в Московской области выявлено 105 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1965 человек. Выздоровел и выписался 76 721 человек.

Ранее Воробьёв заявил, что система здравоохранения Московской области работает в напряжённом режиме. По его словам, в регионе развернут дополнительно 19 тысяч коек, писал NEWS.ru.