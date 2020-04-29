Власти Подмосковья намерены регламентировать продажу медицинских масок

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что на прошлой неделе в регионе экстремально выросло число госпитализированных с коронавирусом. За день прирост заболевших составлял по 600 человек.

Представляете, за сутки кареты скорой помощи должны были госпитализировать порядка 780–800 человек, а выписывалось только максимум 200. То есть каждый день плюс 600 человек шёл прирост на койки, — заявил...