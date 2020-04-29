Власти Подмосковья намерены регламентировать продажу медицинских масок

Власти Подмосковья намерены разработать строгий регламент продажи медицинских масок. Такие ограничения необходимы для избежания дефицита.
Нам нужно предусмотреть такой регламент, который я подпишу, чтобы человек, приходящий в аптеку, не покупал маски впрок коробками. Нужно, чтобы аптеки выдавали по 10–20 масок. Давайте внимательно посчитаем, чтобы не получилось так, что человек пришёл в аптеку, а масок нет, — заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Масочный» режим начал действовать в Подмосковье с 30 апреля 2020 года. Соответствующее предписание выдал главный санитарный врач России. Помимо этого, ежедневно в Московской области делают до восьми тысяч тестов на коронавирус в сутки.
Как ранее информировал NEWS.ru, губернатор региона Андрей Воробьёв призвал жителей региона «не расслабляться» в праздники.
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